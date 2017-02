Botsingen op snelwegen door sneeuw

Op de A15 van Europoort in de richting Rotterdam zijn volgens de ANWB vijf auto's op elkaar gebotst. De weg is vlak voor Spijkenisse afgesloten. De A13 Rotterdam richting Den Haag is ter hoogte van Delft afgesloten door een ongeval veroorzaakt door gladheid. Er zouden meerdere voertuigen bij het ongeval betrokken zijn. Omroep West spreekt van zeven voertuigen. Volgens de ANWB is de brandweer ingezet om een beknelde bestuurder te ontzetten.