Rechtbank op vingers getikt

Aanleiding was een ’brandbrief’ van medewerkers van de dienst Beveiliging, Bewaking & Vervoer (BB&V). De beveiligers luidden daarin de noodklok over een angstcultuur, onderbezetting, vriendjespolitiek en een verouderde uitrusting.

Hoewel de beveiliging van rechtbanken niet direct onder de bevoegdheid valt van de Raad voor de Rechtspraak, greep het bestuursorgaan toch in. „We hebben na de brandbrief geadviseerd om de problemen snel op te lossen”, zegt de woordvoerster. Interimmanager Herman Jonkmans die in 2015 voor een half jaar was aangesteld om de problemen op te lossen, spreekt van een puinhoop. ,,Het takenpakket veranderde telkens door de bezuinigingen van de rechtbank. Maar het ontbrak aan goede aansturing. Er was vriendjespolitiek en willekeur.’’

De problemen met de beveiliging kwamen donderdag aan het licht dankzij tientallen documenten die De Telegraaf aantrof tussen de als vuil weggegooide rechtbankdocumenten.

Lees meer: ’Grote zorgen om veiligheid’ (premium)

Lees meer: ’Gewoon niet opgeruimd’ (premium)