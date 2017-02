Timmermans: ’Trump is een pestkop’

De PvdA’er stelt dat de Amerikaanse president constant uitdeelt, maar niet kan incasseren. Het is heel ongebruikelijk dat iemand met zo’n hoge positie binnen de EU zo’n felle toon aanslaat over een belangrijke bondgenoot. „Hij is een bully, een pestkop. Het is klassiek pestkoppengedrag! Voortdurend mensen beledigen, verwijten maken. Maar als iemand een keer iets terugzegt, dan is het huilen”, aldus Timmermans. Hij is niet bang dat de relatie met de VS verslechtert. „De komende maanden zal het stof neerdalen. Ik heb er vertrouwen in dat de ratio de doorslag geeft.”

