Grote partij drugsafval gedumpt in Weert

Het gedumpte afval werd rond 22.30 uur ontdekt op de kruising van de Leveroysedijk en de Schoordijk. Op de plek wordt een penetrante geur waargenomen. De brandweer is aanwezig om te kijken of er sprake is van lekkende jerrycans en om te zorgen dat het afval geen schade kan veroorzaken aan de omgeving.