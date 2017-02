Asscher spekt AOW

PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher trekt hier drie miljard euro voor uit, blijkt uit de doorberekening van het verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau (CPB). Hij denkt die kosten volledig te kunnen dekken met overschotten op de begroting, die dankzij economische groei ontstaan.

Realistisch

Volgens Asscher heeft zijn partij hiermee eindelijk een ’realistische’ manier gevonden om zowel de oudedagsvoorzieningen betaalbaar te houden, alsook tegemoet te komen aan de zorgen die ouderen hebben over de verhoging van de AOW-leeftijd.

In zijn plan kan de AOW naar voren worden gehaald, waardoor alsnog vanaf 65 jaar met pensioen kan worden gegaan. Het uitgekeerde AOW-bedrag is dan weliswaar lager omdat het over meer tijd moet worden uitgesmeerd, maar de sociaaldemocraten compenseren dat door de oudedagsvoorziening de komende vier jaar in stappen van 1 procent per jaar tot 4 procent op te hogen.

Bovendien krijgen ouderen die alleen AOW of daarbij hooguit een klein pensioentje hebben, een inkomen tot 30.000 euro per jaar, een extra belastingvoordeel en een opslag op de AOW. Zo wordt het met name voor de lagere inkomens betaalbaar om eerder te stoppen met werken, stelt Asscher, waar de hogere inkomens die speelruimte toch al hebben dankzij hun hogere pensioen.

De PvdA-lijsttrekker vindt het geen optie om de AOW-leeftijd in zijn geheel weer naar 65 terug te brengen, zoals 50Plus en SP wel bepleiten. „Dat soort beloftes, die 12 miljard euro kosten, zijn niet waar te maken”, vindt Asscher. „Daar worden ouderen alleen maar cynischer van.” Hij verwijst naar het ’generatiepact’, dat voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) onlangs opperde in deze krant. Het idee daarachter is dat mensen voldoende inkomen moeten hebben om te kunnen genieten van hun oude dag, zonder in te teren op de portemonnee van jongere generaties.

Wel noemt hij het ’onrechtvaardig’ dat juist de mensen die een lager inkomen hebben, vaak ook degenen zijn die al eerder begonnen met werken. Hij constateert bovendien dat het dit kabinet, dat hij als vicepremier vertegenwoordigt, nooit is gelukt tot een lijst met ’zware beroepen’ te komen voor mensen die bijvoorbeeld in de bouw werken en daarom eerder met pensioen zouden moeten kunnen gaan. Asscher: „Niemand wist hoe die lijst er precies uit moest zien.”