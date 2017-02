premium

Expositie duikt in de wereld van Harry Potter

23 min geleden

UTRECHT - Fans van Harry Potter kunnen de komende tijd terecht in Utrecht voor een tentoonstelling over de beroemde tovenaarsleerling van schrijfster J.K. Rowling. De acteurs James en Oliver Phelps, die de gebroeders Weasley spelen in de films, openen zaterdag de expositie Harry Potter: The Exhibition in een tentoonstellingsruimte naast de bioscoop CineMec in Leidsche Rijn.