Nederlandse toeristen overleefden aanslag

Het echtpaar doet zijn verhaal in de Volkskrant van zaterdag. Hoewel voor het door islamitisch geweld geteisterde Afghanistan een negatief reisadvies geldt, zeggen Ria en Dick dat ze zich lieten overtuigen door de Engelse reisorganisatie Hinterland Travel om toch op reis te gaan. „Afghanistan is een extreem mooi land. Maar niemand moet erheen”, zegt Ria van Santen in de krant.

De Nederlanders schatten de schade die ze hebben geleden door alle ellende op zo’n 20.000 euro. Hun verzekering betaalt niet uit in gevallen van molest en oorlog. Ze willen een deel van de schade verhalen op Hinterland. Of dat gaat lukken is afhankelijk van een zaak die een Britse toerist heeft aangespannen. Die dient op 21 februari in Engeland.