Bestuurder vlucht na dollemansrit

27 min geleden

HEEMSTEDE - De politie is op zoek naar een automobilist die vrijdagavond in Heemstede een lantaarnpaal en twee bomen tegen de grond reed. Na afloop liet de man zijn beschadigde auto staan en ging er vandoor in een andere auto.