Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

In het dunne laagje ijs is een wak ontstaan.

Vrouw uit vijver langs oprit gehaald

25 min geleden Onze Redactie

MADE - Brandweerlieden hebben zaterdagochtend een vrouw uit een vijver vlakbij een oprit naar de A59 in Made gehaald. Hoe zij in het water terechtkwam, is nog onduidelijk.