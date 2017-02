Vanavond en vannacht opnieuw gladheid en sneeuw

Eind van de middag zakt de temperatuur in het noorden al onder het vriespunt en neemt vanuit het zuidoosten de kans op neerslag toe. In het zuidoosten valt de neerslag in de vorm van regen of natte sneeuw. De neerslag trekt gedurende de avond en nacht noordwestwaarts over het land en gaat geleidelijk over in sneeuw. Boven de rivieren kan een laagje sneeuw van 1 tot 5 cm worden gevormd. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog. De minimumtemperatuur komt uit tussen -2 graden in het noorden en rond het vriespunt in het zuiden. Wegen kunnen glad worden door bevriezing of winterse neerslag.

Foto: Hollandse Hoogte

Morgenochtend kan in het noordwesten en westen nog een beetje (natte) sneeuw vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog, maar in de zuidelijke provincies is kans op een beetje regen. Vanuit het (noord)oosten breekt geleidelijk de zon op steeds meer plaatsen door. De temperatuur komt uit tussen 1 of 2 graden in het noorden en 5 of 6 graden in het zuiden. In het noorden en noordwesten staat een vrij krachtige oostenwind. Op de Wadden kan het zelfs krachtig waaien. De gevoelstemperatuur ligt daardoor in de middag tussen -6 graden op de Wadden en net boven het vriespunt in Limburg.

Foto: Hollandse Hoogte

Maandag krijgen we een vrij zonnige dag. In de ochtend is het koud. De temperatuur ligt rondom het vriespunt, maar gevoelsmatig vriest het 3 tot 6 graden. In de middag loopt de temperatuur op naar 3 graden in het uiterste noorden tot 8 aan de Belgische grens. De oostenwind is matig boven land tot vrij krachtig aan zee.

Ook op dinsdag en woensdag is de zon veel te zien en wordt het nog zachter. Dinsdag ligt de temperatuur tussen 4 graden in het noorden en 9 in het zuiden en op woensdag tussen 7 en 11. In de nachten vriest het op de meeste plaatsen 1 tot 4 graden.