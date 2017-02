De ontevredenheid is het grootst over de veranderingen op het gebied van de gezondheidszorg. Vooral de overheveling van overheidstaken naar gemeenten en de hoogte van het verplichte eigen risico worden daarbij genoemd. Onvrede is er verder over de aanpak van de vluchtelingenstroom en het Oekraïnereferendum.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft het volgens 69 procent van de ondervraagden het beste gedaan. Dijsselbloem eindigt daarmee voor Jeanine Hennis (Defensie) en Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) die de top 3 volmaken.