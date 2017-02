DENK: beschuldiging van trollen is heksenjacht

NRC Handelsblad, dat zaterdag uit onder meer gelekte whatsappgesprekken van de DENK-top concludeerde dat de partij trollen inzet, moet het in het filmpje ontgelden. De krant zou bezig zijn met een „heksenjacht” en al jarenlang bewust proberen DENK zwart te maken.

„Er wordt gedaan alsof politiek gemotiveerde fake-accounts exclusief is voorbehouden aan ons”, klaagt DENK-leider Tunahan Kuzu. „Social media wemelt van de trollen.” Onder meer NRC Handelsblad zelf heeft volgens Kuzu en campagneleider Farid Azarkan veel meer nepvolgers. Op de beschuldiging dat de DENK-top die nepvolgers zelf aanstuurt om bedenkelijke klusjes op te knappen gaat het tweetal niet in.

Kuzu en Azarkan noemen het „opmerkelijk dat hele whatsappgesprekken naar de media zijn gelekt door mensen die tot voor kort in de top van DENK actief waren.” Ze verduidelijken niet wie zij bedoelen. Eind vorig jaar verlieten Sylvana Simons en campagneleider Ian van der Kooye DENK om samen Artikel 1 te beginnen.

NRC beschrijft in het door DENK gewraakte artikel onder meer een aanval op PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch, die in de Volkskrant kritiek had geuit op de partij. Azarkan stelde op WhatsApp een reactie voor. Enes Yigit, leider van de jeugdafdeling van DENK, zou vervolgens hebben geopperd een zogeheten trol te gebruiken. Azarkan stemde toe, waarop Yigit zei: „Ga ik doen.”