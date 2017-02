Geert Wilders uit via social media zijn ongenoegen: „VVD Oldenzaal denkt ’we plakken gewoon over de PVV heen...’”

De VVD kwam daarna met een snelle reactie. „We hebben ons netjes aan de afgesproken grenzen gehouden, Geert. Dat zou je toch moeten aanspreken”, schreef de partij op Twitter.

Op de foto is te zien dat de ruimte waar de posters opgeplakt mogen worden verdeeld is in vlakken die even groot zijn. Duidelijk is te zien dat de poster van de PVV over het vlak komt.