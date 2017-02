De politie vond de kwekerij in het huis van een zestienjarige jongen die eerder op de dag, vrijdag, was aangehouden voor de bedreiging. Ook een veertienjarige jongen was in die zaak al aangehouden.

De politie meldde zaterdag dat ze de twee op het spoor kwam nadat gemeld was dat op een school aan de Merendreef een jongen met een vuurwapen rondliep.