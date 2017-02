Opnieuw sneeuw, dus oppassen op de weg

Volgens het KNMI gaat het in het laatste gedeelte van de nacht in het zuidwesten van het land op sommige plaatsen mogelijk licht ijzelen. Rijkswaterstaat constateerde in het begin van de nacht op sommige plekken in het land ijzel en adviseert weggebruikers in de nacht en begin van de ochtend attent te zijn op ijzel en gladde wegen.

Sneeuwval leidde vrijdagavond op de wegen in de Randstad tot tientallen ongevallen. Er was vooral blikschade.

Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan rustig te rijden, niet onnodig van rijstrook te wisselen en voldoende afstand van voorgangers te houden. Zaterdag waren er in het hele land ook ongevallen door de gladheid. Volgens een woordvoerster gebeurden die voornamelijk op op- en afritten en in bochten.

Sinds vrijdagochtend is er 4,2 miljoen kilo zout gestrooid, waarmee het totaal sinds het begin van deze winter op 66 miljoen kilo staat.