Groene stemhulp voor natuur en milieu

2 uur geleden

UTRECHT - Wie natuur en milieu wil laten meewegen in het stemhokje, kan vanaf zondag het Groen Kieskompas invullen. Daarin krijgt de invuller dertig stellingen voorgelegd over natuur, klimaat, energie, mobiliteit en landbouw, om zo te zien hoe de politieke partijen over die onderwerpen denken.