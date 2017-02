Peiling: PVV verliest twee zetels

Het verschil met de VVD is nog zes zetels. Twee maanden geleden was de kloof nog dertien zetels. Bij de overige partijen doen zich vrijwel geen verschuivingen voor.

Na de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten steeg de PVV fors in de peiling van De Hond. Na de veroordeling van Wilders in het ’minder-Marokkanen’-proces steeg de partij nog verder.

Het onderzoek wijst verder uit dat een kwart van de PVV-kiezers inmiddels negatief is over de maatregelen van president Trump. Van de PVV-stemmers is 16 procent negatief over de gefotoshopte foto die Wilders onlangs plaatste van D66-leider Alexander Pechtold. Volgens De Hond zijn dat ’ongewone cijfers’ voor de PVV-kiezers, die doorgaans onvoorwaardelijk achter Wilders staan.

De Hond peilde de meningen over diverse verkiezingsplannen die partijen de afgelopen week lanceerden. Zo is gemiddeld een kleine meerderheid (52 procent) voor het verlagen van de pensioenleeftijd naar 65 jaar. Daarbij is een groot verschil te zien tussen PVV, SP en 50PLUS (voor) enerzijds en VVD, D66 en PvdA (tegen) anderzijds. Vooral kiezers tussen 55 en 64 jaar zijn voor zo'n verlaging.

De immigratiestop voor jonge mannen uit het Midden-Oosten en Afrika, die werd bepleit door een VVD-Kamerlid, kan rekenen op bijval van stemmers op PVV, VVD en CDA. PvdA, GroenLinks en D66 zijn er juist sterk op tegen.

De aankondiging van premier Mark Rutte dat hij 2 miljard euro extra wil steken in verzorgingshuizen, kan alleen maar rekenen op flinke bijval van zijn eigen VVD-achterban. Andere kiezers vragen zich volgens De Hond af wat zo'n voorstel betekent gezien het beleid tot nu toe en zijn er dus niet positief over.

Een PvdA-pleidooi om werk weer zekerder te maken en flexibele arbeid terug te dringen, krijgt brede instemming, behalve van de VVD.