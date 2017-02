Achtervolging leidt tot vondst wapens

Surveillerende agenten wilden in de Bennekelstraat in Eindhoven een scooter met daarop twee mannen controleren. De bestuurder negeerde het stopteken en ging er vandoor met in zijn kielzog de politie. De achtervolging eindigde enkele straten verder op de Bayeuxlaan, waar de scooter op het besneeuwde gras onderuit ging.

Harddrugs

De 28-jarige bijrijder uit Helmond was in het bezit van enkele zakjes met harddrugs. Bij de bestuurder, een 27-jarige man uit Eindhoven, werd een vuurwapen met enkele patronen aangetroffen. Bovendien had de man geen rijbewijs en had hij teveel gedronken. In zijn woning vonden agenten later nog meer munitie en een stroomstootwapen.