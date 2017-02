premium

15-jarige steekt man neer

40 min geleden

ASSENDELFT - De politie is een grote zoekactie gestart naar een 15-jarige jongen die zondagmiddag bij het winkelcentrum Kaaikhof in Assendelft een man heeft neergestoken. Het mobiel medisch team is ter plaatse. De politie heeft dankzij tips via burgernet inmiddels iemand aangehouden.