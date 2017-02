Ex-partner betaalt vaker voor bijstand ex

In het tweede kwartaal van 2016 is dat opgelopen tot 5,2 miljoen euro en 1910 vorderingen. RTL schrijft de cijfers toe aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemeenten hebben het recht om een bijstandsuitkering te verhalen op een ex-partner, als die voldoende verdient. Gemeenten doen dit, omdat ze het onrechtvaardig vinden dat de belastingbetaler opdraait voor kosten, die een ex-partner kan ophoesten. Gemeenten mogen zelf beslissen of ze de bijstand op ex-partners verhalen. Een landelijk overzicht ontbreekt, maar de vier grote steden - waar veel bijstandsgerechtigden wonen - doen het allemaal. De gemeente Rotterdam al sinds 1979 en Den Haag pas sinds 2016.

Foort van Oosten, Tweede Kamerlid voor de VVD, diende samen met PvdA en D66 in de zomer van 2015 een wetsvoorstel in om de periode van partneralimentatie in te korten van twaalf naar vijf jaar. Het duurt nog even voor de wet door de Tweede en Eerste Kamer is.