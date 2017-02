Nederlandse seriekijker meest trouw aan partner

Nederlandse seriekijkers blijken opvallend trouw te zijn in vergelijking tot de rest van de wereld. Bijna driekwart (73%) van de respondenten (tegenover 54% globaal) geeft aan geen ’overspel’ te plegen door in het geheim afleveringen vooruit te kijken. Minder braaf zijn bingewatchers uit Brazilië en Mexico waar de meeste ’vreemdgangers’ zijn te vinden.

„Aan de ene kant is het verbazingwekkend dat juist Nederlanders met jullie imago zo weinig vals spelen”, zegt Netflix-woordvoerder Jai Dattani. „Maar het is ook wel bekend dat jullie je vaak aan de regels houden.” Opvallend: wanneer Nederlandse seriekijkers de stap nemen om te ’cheaten’, voelt 60% van hen (tegenover 46% wereldwijd) zich niet schuldig daarover. „Jullie zijn een trouw volkje, maar als het toch misgaat niet erg berouwvol”, concludeert de zegsman. In Hong Kong vindt volgens het onderzoek 40% van de respondenten het bekijken van een aflevering zonder partner erger dan een daadwerkelijke buitenechtelijke affaire.

Ontembare drang

Bijna twee derde van Netflix-cheaters is man. „Ze kunnen niet stoppen met kijken, beschouwen zich een grotere fan van de betreffende serie dan hun partner of hadden een ontembare drang om te zien wat er verder ging gebeuren’, legt Dattani uit. Nederlanders kijken het vaakst stiekem verder bij de series Black Mirror, Orange is the New Black en Marvel’s Jessica Jones. „Dat zijn series waar je helemaal in op kan gaan”, verklaart de woordvoerder. Maar dat geld toch ook voor een dramareeks als House of Cards? „We denken dat dat lager scoort omdat het een serie is waar je na afloop meteen verder over wilt praten. ’Wie is goed, wie is slecht? ’Wat zal Frank (de inslechte president, red.) nu gaan doen’?”

Herkenbaar

De 56-jarige Robert noemt Netflix Cheaten ’heel herkenbaar’. „Mijn vriendin heeft een drukke baan, ik werk vaak vanuit huis. Aan het einde van de middag begint lonkt niet alleen het vooruitzicht van een wijntje, maar ook een serie. Dan zeg ik tegen mezelf: ’ze zal vanavond vast geen puf meer hebben voor een aflevering’ en kijk ik vast stiekem. Soms heb ik wel een probleem als ze dan toch voorstelt het programma verder te kijken en ik met schaamrood op de kaken moet bekennen dat ik niet op haar gewacht heb.”

Verzwijgen

Uit eerder onderzoek blijkt dat een op de drie een Netflix-slippertje niet opbiecht. Verzwijgen is voor Robert geen optie. „Dan moet ik meespelen en verbaasd doen terwijl ik alles al weet.” De seriefanaat, die ook drama’s van HBO, Amazon en reguliere tv-zenders volgt, trekt wel zijn grenzen bij het ’vreemdgaan’. „Ik doe het bijvoorbeeld bij The Affair en Grey’s Anatomy. Bij een serie als Homeland, die we beiden echt heel erg goed en heel spannend vinden, houd ik me in. Vooruit kijken kan ik dan niet maken, vind ik. Bij een romantische serie heb ik er minder moeite mee.”