Regering Curaçao gevallen

Schotte heeft zondag een brief naar de gouverneur gestuurd met de handtekeningen van elf Statenleden. Daarmee lijkt de voormalig premier een meerderheid te hebben. Naast de MFK heeft hij onder meer steun van Korsou Di Nos Tur van zakenman Amparo Dos Santos.

Het kabinet van Hensley Koeiman was nog maar anderhalve maand aan de macht, na spannende verkiezingen in de herfst van vorig jaar. De twee parlementariërs van Pueblo Soberano, de partij van de vermoorde Helmin Wiels, stapten dit weekend uit de regering en ondertekenden het akkoord met Schotte.

Als de gouverneur de nieuwe coalitie accepteert zal Schotte zelf geen premier of minister kunnen worden. Hij werd een jaar geleden veroordeeld voor bestuurlijke corruptie na het aannemen van geld van casinokoning Francisco Corallo. Schotte is in hoger beroep gegaan.