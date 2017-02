Het OM linkt De C. aan de liquidatie vanwege onder meer een dna-spoor. Er zat dna van De C. op de broek van het slachtoffer die hij ten tijde van de liquidatie aan had.

Daarnaast is De C. volgens justitie vlak voor de schietpartij dicht bij de plaats van de moord in het Brabantse Molenschot gezien. Zo tankte de in Tilburg geboren verdachte veertig minuten voor de moord met een Audi Q5 bij een pompstation aan de A58 in Gilze. De bolide is vervolgens meermaals door camera’s van vliegbasis Gilze-Rijen in beeld gebracht.

Een verzoek van raadsman Jules van Wijk van De C. om hem voorlopig vrij te laten wees de rechtbank af. De advocaat hekelde het feit dat de politie een foto van De C. verspreidde en hem met naam en toenaam op de Nationale Opsporingslijst zette. De officier van justitie stelt echter dat de verspreiding van de informatie ’proportioneel’ was. „Meerdere malen is getracht met hem in contact te komen. Onder meer verzoeken aan diens familie en de verdediging om hem te spreken leidden nergens toe”, aldus de officier. De C. werd vorig jaar in Roemenië aangehouden. Daar woont zijn vrouw.

Van Houten werd vlak bij vliegbasis Gilze-Rijen geliquideerd. De politie vond zijn auto, waarvan de lampen nog aan stonden. Tientallen meters verderop lag het lichaam van Van Houten. Over het motief werd tijdens de zitting niets duidelijk. De C. heeft zich tijdens politieverhoren steeds beroepen op zijn zwijgrecht. Ook tijdens de zitting zweeg hij.

De C. is een bekende van justitie. Zo zat hij onder meer enige tijd vast in een Belgisch onderzoek naar drugsproductie. Hij is gespot in een drugslaboratorium in het grensgebied met Nederland. Tijdens de zitting bleek dat de mannen elkaar kenden. Beiden zijn te linken aan No Surrender. Van Houten was ex-lid, terwijl De C. in elk geval ten tijde van de liquidatie nog lid was van de motorclub.

De volgende zitting is op 10 mei in de rechtbank in Breda.