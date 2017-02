Vliegende auto’s gaan in de verkoop

Het vliegende wagentje is de eerste commerciële vliegende auto van het bedrijf Pal-V (Personal Air and Land Vehicle) en komt van Nederlandse bodem, zo meldt Het Financieele Dagblad. Pal-V brengt een eerste serie van negentig stuks op de markt.

Even geduld

Vandaag besteld, betekent nog niet morgen in huis. De besteller moet nog even geduld opbrengen tot de tweede helft van volgend jaar.

Driewieler

Het Nederlandse ontwerp is een driewieler met wieken. Dat heeft voordelen voor de productie, want de fabrikant hoeft daarom geen botsproeven te houden. Het model is een combinatie tussen een vliegtuig en een helikopter; een zogeheten gyroplane. Volgens de makers is het daardoor gemakkelijk te besturen. En, niet geheel onbelangrijk, als de motoren uitvallen behoort een goede noodlanding nog tot de mogelijkheden.

Rijden of vliegen

Wie wil rijden, klapt de wieken in en wie het hogerop wil zoeken, rijdt naar het dichtstbijzijnde vliegveld, klapt de wieken uit en stijgt op. Een klusje dat, volgens de fabrikant, in tien minuten te klaren is. Het toestel kan een snelheid van 180 kilometer per uur halen, zowel op de weg als in de lucht. Goedkoop is het vliegen niet. Vliegen kost je een liter benzine op zes kilometer.

Even wennen

„Er zijn zo’n tienduizend plekken in Europa waar je mag landen en opstijgen. Het is soms gratis en soms kost het een tientje”, zegt Robert Dingemanse, CEO van PAL-V, tegenover het FD. Het zal straks wel even wennen zijn. „Tot nu toe kwam het niet voor dat een voertuig vanaf de weg de startbaan op rijdt en vervolgens opstijgt.”

De vliegende auto’s rollen of vliegen in de tweede helft van 2018 van de band bij de fabrikant in Raamsdonksveer.