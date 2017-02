Politie niet vervolgd voor geweld intocht

Demonstranten van de groep ’Kick out zwarte Piet’ waren op 12 november vorig jaar in Rotterdam de straat opgegaan. Op dat moment gold een noodbevel, omdat veel politiemensen in Maassluis waren voor de sinterklaasintocht daar. Toen duidelijk werd dat de betogers naar de Rotterdamse sinterklaasintocht wilden gaan, pakte de politie de leden van de groep op voor het overtreden van het noodbevel.

Een betoger verzette zich tegen zijn aanhouding en weigerde bevelen van de politie op te volgen. De politie gebruikte daarna geweld tegen de demonstrant. Het OM liet maandag weten dat dit rechtmatig was.