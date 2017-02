Planetoïde vernoemd naar Tijn

Het Minor Planet Center in de Verenigde Staten, dat over de namen gaat, heeft dat bekendgemaakt. De planetoïde had tot nu toe alleen een wetenschappelijke naam, (6327) 1991 GP1.

Er zijn honderdduizenden planetoïden in een baan rond de zon. Tijn komt nu in een bijzonder rijtje. Andere Nederlanders naar wie zo'n rotsblok is vernoemd, zijn onder andere Harry Mulisch, Vondel, Van Gogh, Rembrandt, Anne Frank, Erasmus, Wubbo Ockels, André Kuipers en Johan Cruijff.

Tijn lijdt aan terminale hersenstamkanker. Hij ging in december tegen betaling nagels lakken. Heel Nederland volgde dat voorbeeld. Het gaat de laatste tijd steeds slechter met hem, schreef zijn vader in januari.