Drugsverdachte Leon V. door misdrijf omgekomen

28 min geleden

TILBURG - De dode man die begin deze maand aan de rand van Tilburg werd gevonden in een uitgebrand busje is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft dat maandagavond bekendgemaakt in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant.