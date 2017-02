Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

’Drugslabs van Brabant naar Zeeland’

25 min geleden

GOES - De productie van synthetische drugs verplaatst zich van Noord-Brabant naar Zeeland. De burgemeester van Goes, René Verhulst, zegt dat maandag tegen Omroep Zeeland en de politie zegt het tegen de regionale krant PZC. Ze reageren op de vondst van twee vrachtwagens vol grondstoffen voor drugs, in Rilland en Kloetinge.