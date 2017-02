Kaiser kreeg vorig jaar ernstige heupklachten. Hij keerde een paar maanden later terug, maar meldde zich snel weer ziek. „Mijn energiebalans is nog zodanig verstoord dat ik momenteel mijn functie niet op een verantwoorde wijze kan vervullen”, schreef hij toen.

Kaiser werd in 2013 burgemeester van Arnhem. Daarvoor was hij burgemeester in Doetinchem, Roermond en Margraten.