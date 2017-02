Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Man vast voor dreigen eigen vrouw met kapmes

19 min geleden

ROTTERDAM - Een 54-jarige Rotterdammer is opgepakt nadat hij zijn vrouw met een kapmes had bedreigd. Agenten en een hondengeleider gingen op een melding aan de Groenezoom in Rotterdam af, maar kregen de man niet rustig. Daarop richtte de hondengeleider een taser op de man.