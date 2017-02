Hoofdverdachte (16) Tilburgse sextingzaak weigert werkstraf

De hoofdverdachte moest zich maandag melden op een hoorzitting. Het OM doet geen mededelingen over de hoogte van de aangeboden werkstraf. Omdat de werkstraf niet wordt aangenomen, zal de zaak worden voorgelegd aan een kinderrechter.

De hoorzitting van twee 17-jarige jongens uit Waalwijk en het Belgische Poppel die worden verdacht van belediging en smaad, ging maandag niet door. Ze hadden gevraagd of de zaak kon worden aangehouden wat ook werd gehonoreerd. Zij zullen later te horen krijgen welke straf tegen ze wordt geëist.

Pikante foto’s via Instagram

Via Instagram werden er begin 2016 tientallen pikante foto’s van leerlingen van onder meer het Vakcollege Tilburg aan de Reitse Hoevenstraat verspreid. Op diverse accounts waren zeer obscene selfies van jonge leerlingen te zien.

Het onderzoek nam veel tijd in beslag omdat het moeilijk was om te achterhalen wie verantwoordelijk was voor het verspreiden van de foto’s. De politie schakelde onder meer de FBI in om te helpen.