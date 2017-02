Meldpunt voor bange koe

Drie weken geleden waren de koeien op vier Groningse boerderijen tegelijk massaal in paniek geraakt. Eerder gebeurde het op andere plekken. „Er is iets waar ze doodsbang voor zijn. Maar wat?”, zegt een boer. Aardbevingen zijn het niet, want daar zijn de koeien aan gewend. Bovendien gebeurt het ook buiten het aardbevingsgebied.

Bange koeien produceren even geen melk. Volgens LTO is het verder niet gevaarlijk voor de koeien, maar „als een koppel koeien op de rem gaat, moet je er niet tussen staan, het zijn nog net geen bizons.”