Volgens Bruls is het een enorm werk om alle stemmen te tellen en hij wil de mensen die dat doen niet de hele nacht door laten werken. Bruls snapt de zorgen die minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft over mogelijk hacken van het stemmentellen. „Maar dat had hij dan wel wat eerder mogen bedenken dan zes weken voor de verkiezingen.”

Binnenlandse Zaken, de Kiesraad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten praten dinsdag over de situatie.