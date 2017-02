De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag achttien maanden over hun asielaanvraag doen. Turkije zegt dat de officieren een eerlijk proces krijgen. Ankara vindt het onacceptabel als Nederland „een veilige haven beidt aan Turkse burgers die denken dat ze boven de wet staan.”

Eerder hadden veertig Turkse militairen al asiel aangevraagd in Duitsland. In België gaat het om ruim zestig asielaanvragen, in Griekenland om acht.