Lawinegevaar groeit

14 FEB 2017

Een grote groep hulpverleners is met prikstokken op zoek naar lichamen in de Franse Alpen bij Tignes, waar maandag een lawine dramatische gevolgen had voor een groep off-pistesnowboarders. De sneeuwmassa eiste vier levens. Het gaat om Franse snowboarders die onder begeleiding van een leraar buiten de piste werden bedolven onder de sneeuw.