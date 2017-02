Eerder berichtte Belgische media dat enkele reizigers met ammoniak waren overgoten en dat de dader er vandoor was gegaan. Op het station ontstond vervolgens paniek.

Volgens de burgemeester kreeg een van de vechtersbazen ammoniak over zich heen en moest hij ter plaatse worden behandeld. Zijn tegenstrever ging er vandoor. ,,Er is geen sprake van dat er meerdere reizigers overgoten werden of dat iemand meerdere personen probeerde te verwonden'', aldus de burgervader.