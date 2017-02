Vrij baan voor mensenhandelaars

Dat blijkt uit een brief van Corinne Dettmeijer, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Ze waarschuwt in haar schrijven aan de Tweede Kamer dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. In de eerste helft van 2016 is het aantal gemelde slachtoffers van mensenhandel gehalveerd. En dat komt volgens Dettmeijer niet omdat deze vorm van misdaad zo spectaculair afneemt. „Veeleer is de daling te wijten aan verminderde capaciteit, een andere prioritering en expertiseverlies bij opsporingsinstanties.”

Eerder sloeg Dettmeijer al alarm over een daling in het aantal aangeleverde zaken. Maar een halvering is ongekend. De SP gaat het kabinet om opheldering vragen. „Zeer zorgwekkend”, vindt Kamerlid Van Nispen. „Als dit belangrijke onderwerp al geen prioriteit krijgt...”

Vanuit het kabinet wordt telkens toegezegd dat er actie ondernomen wordt wanneer Dettmeijer de noodklok luidt. „Er is veel toegezegd, maar nog te weinig waargemaakt. De politiek moet waarmaken dat de aanpak van mensenhandel prioriteit krijgt, anders raken slachtoffers uit het zicht”, zegt ze in een toelichting. Onder de noemer ’mensenhandel’ (mensen vervoeren of verhandelen met als doel uitbuiting) vallen bijvoorbeeld vrouwen die tegen hun wil naar Nederland zijn gebracht om hier in de seksindustrie te werken. Maar ook asielzoekers zijn vaak slachtoffer.

Het bevreemdt Dettmeijer bijvoorbeeld dat ondanks de veel hogere instroom van asielzoekers de laatste jaren, het aantal gemelde slachtoffers niet toenam. Voor haar is dit nog een belangrijke indicator dat de opsporing niet op orde is. Een eerder rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie stelde ook al dat signalen over mensenhandel niet worden gedeeld.