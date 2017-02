Limburgse jongeren drinken meer dan landgenoten

Van de Noord-Limburgse jongeren tussen de 13 en 14 jaar zegt 19 procent de laatste vier weken alcohol te hebben gedronken, 5 procent meer dan het landelijk gemiddelde. In het zuiden van Limburg ligt het percentage er met 13 procent juist net iets onder.

In de categorie 15-16 jaar zit de hele provincie boven het landelijk gemiddelde, maar wederom steekt het noorden er flink bovenuit. In het zuiden gaf 49 procent aan de afgelopen maand te hebben gedronken tegen 48 procent in de rest van het land. In Noord-Limburg gaf 58 procent toe te hebben gedronken.