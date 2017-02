Meer boetes voor rotzooi Amsterdam

Het is een doorn in het oog van menig Amsterdammer: vuil op straat. Niet alleen in de binnenstad, maar ook in de stadsdelen ligt het vaak bezaaid met rotzooi en troep. Handhavers in burger moeten daar verandering in brengen, vindt de VVD.

Drie jaar geleden zei toenmalig directeur Wim Pijbes van het Rijksmuseum al dat Amsterdam ’vies en te vol’ is. Ondanks maatregelen, zoals het frequenter legen van afvalbakken en inzetten van extra schoonmaakploegen, moet er meer geld naar de bestrijding van zwerfvuil, vindt de VVD. Die partij dient daarom vandaag een initiatiefvoorstel in bij het stadsbestuur.

Volgens raadsleden Marja Ruigrok en Rik Torn moet er vooral betere handhaving voor een schone stad komen. Daarbij horen meer boetes. In 2015 werden zo’n twaalf boetes per week per stadsdeel geschreven. „Gezien de grote hoeveelheden troep en rotzooi is dat aantal veel te laag”, aldus de liberalen. Zij willen dat boa’s in burger op zoek gaan naar vuilverspreiders. Incidenteel wordt er al ’in burger’ gehandhaafd, maar voor de liberalen is dat niet genoeg. Extra toezicht moet de ’ongelooflijke troep’ terugdringen.

„Het is algemeen bekend dat niemand door rood licht rijdt indien er naast het betreffende verkeerslicht een duidelijk te herkennen politieagent staat. Voor een effectieve handhaving op dergelijke overtredingen zullen dan ook effectievere handhavingsmethoden moeten worden ingezet, zoals camerahandhaving of het onherkenbaar posten door de politie.

Voor de handhaving op het veroorzaken van zwerfafval en het verkeerd aanbieden van afval is dit natuurlijk niet anders. Indien een paar meter verderop een in uniform geklede handhaver staat, zal iedere bezoeker of bewoner zijn afval keurig in de daarvoor bestemde vuilnisbakken deponeren”, zeggen de raadsleden. „De rotzooi op straat is fnuikend voor het vertrouwen van Amsterdammers in de gemeente”, zegt Ruigrok.

Vijf tot tien procent van de boetes in het afvaldomein wordt uitgeschreven voor het veroorzaken van zwerfafval, zo liet het college weten. „Deze cijfers zijn schrikbarend en onacceptabel. Het is dan ook zaak dat er snel actie wordt ondernomen.”