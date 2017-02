Tot vijftien jaar voor fatale overval Tilburg

Sherwin W., die Pitai doodschoot, krijgt van de rechtbank in Breda negen jaar cel. De twee voormalige jeugd-tbs’ers kregen geen tbs, zoals wel was geëist, omdat bij het duo nu geen stoornis meer is vastgesteld. W. woonde tijdens de overval nog in een tbs-kliniek. Hij had die dag verlof om te werken.

De twee overvallers waren getipt door de schoonzoon van Pitai, die daarom drie jaar cel kreeg. De mannen waren uit op goud en wiet. De man die de daders naar de woning reed werd vrijgesproken, hij wist volgens de rechtbank mogelijk niet van de overval.