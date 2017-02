Mark Rutte intiem met Marieke

In het gesprek praten de twee onder meer over het al dan niet krijgen van kinderen. Elsinga (30) heeft er alle vertrouwen in dat dat in haar geval nog gaat gebeuren. Rutte sluit het vaderschap niet uit maar acht de kans met zijn vorderende leeftijd kleiner worden. „Het is geen keuze geweest om wel of geen kinderen te hebben. Als ik nu zeg dat ik het een gemis vind, ben ik toch aan het plannen. En dat wil ik dus niet.” Hij herhaalt dat hij niet homoseksueel is.

Elsinga en Rutte zijn beiden vrijgezel. De VVD-leider zegt daar niet zo mee te zitten. „De enkele keer dat ik de behoefte zou voelen ’s avonds laat nog met iemand te praten, zijn er genoeg mensen die ik kan bellen”, vertelt de premier.

Rutte verklapt ook dat hij een hekel heeft aan lange vakanties. „Ik vind vijf dagen meer dan genoeg.” Die brengt hij minstens één keer per jaar door in New York. Ook vakantie in eigen land en skiën behoren tot de uitstapjes van de VVD-lijsttrekker.

Foto: Carli Hermes voor LINDA Magazine

LINDA trekt maar liefst 17 pagina’s uit voor het interview en een bijbehorende glossy fotoshoot.

Rutte wordt vandaag 50 jaar. Vanochtend is er op het ministerie van Algemene Zaken voor de premier gezongen en is er taart gegeten.