Het aantal afgelegde kilometers steeg in 2016 met 3,1 procent. Vooral aan het begin van de spitsperiodes en overdag was er vorig jaar meer verkeer op de weg.

Verder is de filedruk met 13,1 procent toegenomen: van 10,2 miljoen kilometerminuten (iedere minuut dat er één kilometer file stond) in 2015 tot 11,6 miljoen kilometerminuten in 2016.

De drukste filedagen waren in november. Door de combinatie van regen, de overgang naar de wintertijd en ongevallen ontstonden langere files dan gebruikelijk.