Daarnaast laat de mysterieuze drollenhater ook boodschappen achter voor de baasjes die de uitwerpselen niet opruimen. Zo staat op meerdere plekken het woord ’aso’ te lezen. Het is onbekend wie er achter de actie zit.

Twee jaar geleden verfde Ilona de Graaff uit Voorschoten drollen in die plaats roze om te voorkomen dat mensen er in stapten. De gemeente was toen niet blij met die actie en noemde hem „ook een vorm van vervuiling.”