Man (59) overleden na aanrijding op zebrapad in Volendam

42 min geleden

Volendam - Een 59-jarige man uit Volendam die dinsdagmorgen werd geschept door een busje op de Julianaweg in Volendam, is later op de dag overleden aan zijn verwondingen. De voetganger liep op het zebrapad toen hij werd geraakt.