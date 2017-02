Huisarts (63) had seks met patiënte (33): ’Huwelijk en reputatie op het spel gezet’

De man gaf aan dat hij nooit ,eer als huisarts actief zal zijn en dat hij zich zal uitschrijven, meldt de Steenwijker Courant. Op 31 maart zal zich tuchtcollege zich hierover uitspreken.

’Ik bood aan om haar te masseren’

Vanaf 2002 had de vrouw last van angstaanvallen en kwam ze regelmatig langs bij de arts. „Ik was haar vertrouwenspersoon en in die jaren hadden we een vriendschappelijke band opgebouwd. Ze kwam iedere maandagmiddag naar de praktijk.”

Later kwam de arts ook bij de vrouw en mailde hij met haar. „Dat deed ik om haar te ondersteunen. Ze had ook vaak last van haar rug, maar kon geen fysiotherapeut betalen. Ik bood aan om haar te masseren. Ik wist toen dat ik een grens overging.”

’Van het een kwam het ander’

Op 6 november 2016 ging het mis. De huisarts kwam bij de vrouw thuis omdat ze zich niet goed voelde. „Ze had het koud en ging op bed liggen. Ze vroeg of ik naast haar kwam liggen. Van het een kwam het ander.”

Een dag later kwam de patiente bij de huisarts langs. Toen vroeg hij om alle mails en sms’jes te verwijderen. „Ik ben hartstikke stom geweest en heb mijn huwelijk en reputatie op het spel gezet.”

Huisarts heeft hulp gezocht

De vrouw spande vervolgens een zaak aan. De huisarts besloot zijn collega’s in te lichten en te stoppen met zijn werkzaamheden. Ook heeft hij hulp gezocht.