Jihadkids in vizier AIVD

Niet alleen lopen zij het risico op ernstige trauma’s, ze vormen bij terugkeer in ons land ook een veiligheidsrisico. De NCTV denkt na over nieuw beleid voor IS-kinderen. Hen terughalen is voorlopig geen optie.

Schoof zegt dit tegen De Telegraaf naar aanleiding van een rapport over uit het kalifaat terugkerende jihadisten dat de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) vandaag presenteert. Kinderen spelen daarin een opvallende rol.

De diensten houden er serieus rekening mee dat jongens vanaf 9 jaar een concreet veiligheidsrisico voor ons land zijn. Wanneer ze bij IS hebben gezeten, kunnen ze volgens de AIVD zijn getraind in de omgang met wapens en het maken van explosieven. Ze worden geïndoctrineerd met jihadistische lesstof.

Lees het hele verhaal: Hoessein verloor gezin aan IS (Premium)

Meer lezen? Jeugd ’vergiftigd’ met terreurlessen (Premium) & Lijdzaam toezien (Premium)