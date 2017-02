Diabetes: sensor in plaats van een prik

Dat blijkt uit de mondiale gegevens van bijna 51.000 gebruikers van het meetapparaat van het medische bedrijf Abott dat nu ruim twee jaar op de markt is.

De bloedsuikerwaarde kan bij een diabetes plotseling omhoog en omlaag schieten. Bij een te lage waarde - een hypo - ontstaan bijvoorbeeld hartkloppingen, vermoeidheid, duizeligheid, verminderd zicht, veranderd humeur of een slechter concentratievermogen.

Vandaag wordt op een congres in Parijs over nieuwe diabetestechnologie bekendgemaakt dat er sprake is van een daling met 38 procent van hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel) en een daling met 19 procent van hyperglycemie (te hoge bloedsuikerspiegel). Ook blijkt deze groep patiënten veel vaker te kijken of de waardes wel goed zijn; het aantal glucosemetingen stijgt van drie bloedprikken naar gemiddeld vijftien scans per dag.

De aanvankelijke scepsis die professor Cees Tack - hoofd diabetes van het Radboudumc - had, heeft hij inmiddels laten varen. „Vooraf dacht ik dat het bloedprikken betrouwbaarder zou zijn dan de sensor die in de huid zit en de meting verricht in onderhuids weefselvocht. Maar dit alternatief werkt toch heel goed, met name omdat je ook veel vaker kunt meten. Het is veilig én deze data laten zien dat binnen de groep die de sensor gebruikt er sprake is van daling van de hypo’s. Het lijkt erop dat als je vaker controleert, je jezelf als patiënt beter kunt instellen (met bepaald eten of insuline) en je dus beter af bent.”

Wat Tack vooral vaak hoort van patiënten is dat ze zo blij zijn dat ze niet meer hoeven te prikken. „Ze vinden het een verademing. Niemand wil twintig keer prikken per dag, maar toch kan het nodig zijn om te controleren of het nog wel goed gaat. Een pijnloze scan langs je huid halen is natuurlijk veel gemakkelijker. Het gaat overigens wel vaak om de groep patiënten die heel zorgvuldig is. Wie vaker controleert, is beter ingesteld. Dat geldt ook voor het vingerprikken natuurlijk.”

Het meetsysteem bestaat uit een kleine sensor ter grootte van een 2 euromuntstuk die op de huid wordt gedragen. De waarde wordt gescand met een reader of een app op de telefoon. Er geeft ook een overzicht van de afgelopen 24 uur en van trends. De gegevens kunnen worden gedeeld met familie of zorgverleners. De sensor moet elke twee weken worden vernieuwd.

De Nederlandse Diabetes Federatie is een richtlijn aan het ontwikkelen wanneer voor welke patiënt het scansysteem nuttig en zinnig is. „Als deze er is, is de kans groot dat het apparaat voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt”, zegt Michiel Geldof van het Zorginstituut Nederland. In omringende landen zoals bijvoorbeeld België, Duitsland en Frankrijk gebeurt dit al. Tack: „Wat mij opvalt, is het aantal patiënten dat het amper kan betalen, maar toch ervoor kiest. Dat betekent dat het voor hen meerwaarde heeft.”