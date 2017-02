Rubberkorrels mogelijk toch risicovol

De onderzoekers deden proefjes met zebravisjes en zebravisembryo’s, die werden blootgesteld aan water waarin de korrels hebben gelegen. Het gevolg: „De embryo’s gaan dood en de visjes vertonen gedragsverandering.”

Onderzoeksleider Jacob de Boer adviseert mensen in een persbericht van Zembla om niet te te sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. „Ik zou het zelf niet doen”, aldus de hoogleraar.

Het is volgens de onderzoekers nog te vroeg om te zeggen of de stoffen in het rubbergranulaat ook schadelijk zijn voor mensen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde eerder dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels niet gevaarlijk is.

Over het gebruik van de rubberkorrels ontstond vorig jaar ophef na een uitzending van Zembla. Deskundigen legden daarin een verband tussen rubbergranulaat, dat op kunstgrasvelden ligt, en kanker. Het RIVM oordeelde later dat de stoffen die in de korrels zitten slechts in zeer lage hoeveelheden vrijkomen.

Hoogleraar De Boer waarschuwt echter dat naast de PAK’s ook andere stoffen in het rubbergranulaat zitten. „Organische stoffen, geen metalen. En die kunnen een toxisch effect hebben. Dat moet in kaart worden gebracht.”

Vanaf 1 maart strengere regels

De Telegraaf berichtte eerder vandaag dat de rubberkogelbranche zichzelf een strengere norm oplegt als het gaat om de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in het granulaat. Vanaf 1 maart moeten de korrels aan veel strengere regels voldoen. Daarmee wil de branche de discussie over de rubberkorrels op kunstgrasvelden inperken.