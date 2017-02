Breda controleert taxi’s streng met carnaval

Taxichauffeurs in Breda moeten tijdens carnaval in het bezit zijn van een vignet dat garandeert dat ze voldoen aan kwaliteitseisen zoals stratenkennis en klantvriendelijkheid. Alleen chauffeurs met een vignet mogen gebruik maken van de taxistandplaatsen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat intensieve controles uitvoeren en de gemeente bekijkt of er nog extra toezicht en controle mogelijk is.

De irritatie over taxichauffeurs die van heinde en verre komen om een graantje mee te pikken tijdens carnaval, wakkert jaarlijks aan. Breda gaat voor de toekomst ook kijken naar ervaringen in andere steden zoals Den Bosch, waar lokale taxibedrijven tijdens carnaval met een eigen keurmerk rijden.