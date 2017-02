Hennis: 2,5 miljard extra voor Defensie

Dat zei minister Hennis in Brussel bij aankomst voor een NAVO-top voor ministers van Defensie van de 28 NAVO-landen. Voor het eerst maakt de Amerikaan James ’Mad Dog’ Mattis daar zijn opwachting. Hij zal van de Europeanen meer inspanningen eisen om hun eerlijke aandeel in de NAVO voor hun kap te nemen.

President Trump oordeelde in zijn verkiezingscampagne ongekend hard over de NAVO. Ook eenmaal in het Witte Huis sprak hij nog minachtend over het bondgenootschap dat hij ’achterhaald’ noemde. Mattis en ook minister van Buitenlandse Zaken Tillerson hebben echter verklaard wel degelijk de waarde van de NAVO in te zien.

’Verdedigen samen vrijheid’

Bij binnenkomst zei Mattis dat de alliantie van „fundamenteel belang blijft”, voor de VS. „Uiteindelijk verdedigen we samen de vrijheid”, aldus ex-generaal.

Toch zal er door de Europeanen een extra inspanning gedaan moeten worden. Op een vijftal landen na, haalt niemand de NAVO-norm die voorschrijft dat 2 procent van het bbp voor defensie moet worden uitgetrokken. Nederland bungelt zelfs in de tweede helft van de lijst met slechts 1,17 procent.

Ambitieus

De ambitie van Hennis om 2,5 miljard extra uit te trekken in een volgende kabinetsperiode is ambitieus. De meeste partijen gaan minder ver. Het CDA komt tot 2 miljard, de VVD tot 1 miljard.

In 2014 spraken de NAVO-landen op een top in Wales af dat zij binnen tien jaar naar de 2 procent zouden toegroeien. Het is echter onwaarschijnlijk dat de Amerikanen daar nu genoegen mee nemen. Een extra inspanning om zorg te dragen voor de eigen veiligheid is nodig, besefte Hennis ook.